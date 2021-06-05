Санкт-Петербург, , 20:17 — REGNUM В рамках работы ПМЭФ прошла экспертная дискуссия с участием глав регионов, ученых-академиков, общественных деятелей, международных экспертов «Экологические проблемы: кто заплатит завтра?» —.

Сессия была организована по инициативе ректора Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Ивана Лобанова.

В диалоге приняли участие специальный представитель Президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев, сопредседатель Форума «Трианонский диалог» Пьер Морель, исполнительный директор Европейского круглого стола по изменению климата и устойчивому развитию (ERCST) Андрей Марку, посол Евросоюза в Российской Федерации Маркус Эдерер, председатель комитета по энергетике и председатель координационного комитета проекта «Зеленая инициатива» Ассоциации Европейского бизнеса Эрнесто Ферленги, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Республики Алтай Олег Хорохордин, Научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Борис Порфирьев.

В следующие 30 лет объем накопленной эмиссии парниковых газов в России должен быть ниже, чем в Европе. Это амбициозная, но решаемая задача, заявил 4 июня на ПМЭФ-2021 Президент РФ Владимир Путин. О том, как «зеленые» технологии могут работать не только на экологию, но и экономику, считают эксперты.

Лейтмотивом дискуссии стало заявление Ивана Лобанова: «В современном мире не должно быть использования «зеленых» технологий в интересах одной страны, углеродные рынки должны быть открытыми, без создания препятствий для внешних участников, поскольку решение экологической проблемы в рамках одной страны или континента не решит глобальную проблему изменения климата. Россия может стать примером развития таких технологий и открытости».