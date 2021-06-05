Санкт-Петербург, , 20:05 — REGNUM «Чистый воздух» по всей стране, решение проблем бездомных животных и общественный контроль в сфере экологии: общественники и эковолонтеры, депутаты, представители органов власти, профильные эксперты сформулировали предложения в предвыборную программу «Единой России"в области экологической политики на стратегической сессии «Экология».

Ее провели 5 июня в Ленинградской области председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета Андрей Турчак.

В первую очередь, речь идет о включении в федеральный проект «Чистый воздух» всех индустриальных городов. Сейчас в него входят только 12 промышленных центров. При этом в ряде других городов ситуация не лучше, отметил координатор партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» в Хакасии Алексей Сметанин.

«Абакан и Минусинск — это города, где воздух можно не только понюхать, но и увидеть и даже потрогать. У нас часто не прилетают самолеты, потому что не могут сесть из-за плохой видимости. Мы не можем открыть форточки, потому что задохнешься. При рассмотрении списка городов предлагаем учитывать не только мнение федеральных органов власти, но и жителей», — сказал Алексей Сметанин.

Дмитрий Медведев уверен, этот вопрос совместными усилиями можно решить.

«Проблем много во всех субъектах, в крупных городах. Я двумя руками за то, чтобы эту программу расширить. Очевидно, что это будет связано с нашими финансовыми возможностями — но и, тем не менее, с настойчивостью нашей экологической общественности», — подчеркнул председатель партии «Единая Россия».

Также в Программе будет отражено и предложение координатора партпроекта «Чистая страна» в Самарской области Денис Волкова — по его словам, необходимо пересмотреть подходы к оплате вывоза твердых коммунальных отходов.

«У наших жителей нет экономических стимулов для этого, потому что сегодня оплата за вывоз ТКО происходит по нормативу — или с квадратного метра, или с человека. Наше предложение — предусмотреть возможность оплаты жителями по факту накопления отходов. Это стимулирует их к раздельному сбору», — сказал он.

Еще одним положением программы станет разработка региональных программ по решению проблем бездомных животных. По словам директора «Национальной ветеринарной палаты» Дианы Насыровой, в субъектах не хватает приютов. Им нужна не только финансовая поддержка, но и помощь с оформлением документов.

«Это создает правильную систему приоритетов. Мы обратим внимание на это в программе. Разработка различных типовых документов, стандартной документации, все это нужно делать, с этим абсолютно не поспоришь», — сказал председатель «Единой России».

По инициативе мэра города Усолье-Сибирское Максима Торопкина, принявшего участие в работе стратсессии, «Единая Россия» разработает законопроект об обязательной рекультивации отходов закрытых предприятий.

«Мы приготовили несколько вариантов для программы «Единой России». Первое — провести инвентаризацию по всей стране объектов накопленного вреда. Второе — разработать план по их утилизации и определить сроки. Третье — законодательно определить ответственность собственников этих предприятий до того момента, как это ляжет на плечи налогоплательщиков», — сказал Максим Торопкин.

Экоактивисты могли бы также принять участие в приемке работ по рекультивации полигонов с отходами уже закрытых предприятий. Общественный контроль в этой сфере необходим, считает руководитель челябинского экодвижения «Время Че» Феликс Панов. Отслеживать ход работ может помочь специальный информационный ресурс.

«Давайте стараться сделать его верифицированным. Чтобы любой заинтересованный человек ‑ и обычный гражданин нашей страны, и чиновник, и депутат — мог сказать: «вот в таком-то городе выбросы такие-то, обстановка такая-то», — сказал Дмитрий Медведев.

Другие предложения экоактивистов касались постепенного отказа от трудноперерабатываемых упаковок и расширении программы по очистке водоемов на малые реки и озера. Их также включат в Программу «Единой России». На партии лежит особая ответственность за проведение эффективной экологической политики, подчеркнул Дмитрий Медведев.

«В действующей программе партии, которая была принята в 2016 году, раздел «Экология» также присутствовал. За эти пять лет было сделано не могу сказать, что все, что нужно, но мы старались сделать по максимуму по тем направлениям, которые были определены. Мы создали федеральный партийный проект «Чистая страна», который объединил более 600 экологических и зоозащитных организаций. Его представители координировали работу в регионах по темам, связанным с твердыми коммунальными отходами, следили за работой операторов, старались выявлять злоупотребления, которых еще предостаточно», — сказал он.

«Единая Россия» проработает экологические инициативы с общественниками в регионах. Широкое народное обсуждение организуют координаторы партпроекта «Чистая страна» в каждом субъекте РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» приняла ряд важных законов для сохранения окружающей среды и экологии. В том числе федеральные законы об ограничении выбросов парниковых газов, о квотировании вредных выбросов в атмосферу промышленными предприятиями, о предотвращении нефтеразливов, об экологической информации. Также усилены требования к проведению экологической экспертизы при строительстве опасных объектов. Были внесены поправки в заповедное законодательство и обеспечена работа единого экологического оператора по обращению с самыми опасными отходами.