Санкт-Петербург, 5 июня 2021, 20:05 — REGNUM «Чистый воздух» по всей стране, решение проблем бездомных животных и общественный контроль в сфере экологии: общественники и эковолонтеры, депутаты, представители органов власти, профильные эксперты сформулировали предложения в предвыборную программу «Единой России"в области экологической политики на стратегической сессии «Экология».
Ее провели 5 июня в Ленинградской области председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета Андрей Турчак.
В первую очередь, речь идет о включении в федеральный проект «Чистый воздух» всех индустриальных городов. Сейчас в него входят только 12 промышленных центров. При этом в ряде других городов ситуация не лучше, отметил координатор партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» в Хакасии Алексей Сметанин.
Дмитрий Медведев уверен, этот вопрос совместными усилиями можно решить.
Также в Программе будет отражено и предложение координатора партпроекта «Чистая страна» в Самарской области Денис Волкова — по его словам, необходимо пересмотреть подходы к оплате вывоза твердых коммунальных отходов.
Еще одним положением программы станет разработка региональных программ по решению проблем бездомных животных. По словам директора «Национальной ветеринарной палаты» Дианы Насыровой, в субъектах не хватает приютов. Им нужна не только финансовая поддержка, но и помощь с оформлением документов.
По инициативе мэра города Усолье-Сибирское Максима Торопкина, принявшего участие в работе стратсессии, «Единая Россия» разработает законопроект об обязательной рекультивации отходов закрытых предприятий.
Экоактивисты могли бы также принять участие в приемке работ по рекультивации полигонов с отходами уже закрытых предприятий. Общественный контроль в этой сфере необходим, считает руководитель челябинского экодвижения «Время Че» Феликс Панов. Отслеживать ход работ может помочь специальный информационный ресурс.
Другие предложения экоактивистов касались постепенного отказа от трудноперерабатываемых упаковок и расширении программы по очистке водоемов на малые реки и озера. Их также включат в Программу «Единой России». На партии лежит особая ответственность за проведение эффективной экологической политики, подчеркнул Дмитрий Медведев.
«Единая Россия» проработает экологические инициативы с общественниками в регионах. Широкое народное обсуждение организуют координаторы партпроекта «Чистая страна» в каждом субъекте РФ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» приняла ряд важных законов для сохранения окружающей среды и экологии. В том числе федеральные законы об ограничении выбросов парниковых газов, о квотировании вредных выбросов в атмосферу промышленными предприятиями, о предотвращении нефтеразливов, об экологической информации. Также усилены требования к проведению экологической экспертизы при строительстве опасных объектов. Были внесены поправки в заповедное законодательство и обеспечена работа единого экологического оператора по обращению с самыми опасными отходами.