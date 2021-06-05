Минск, , 20:03 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил о том, что правительство подготовило комплекс ответных санкций в отношении Евросоюза. Об этом сообщает телеканал «Беларусь-1».

"Если идет речь об ущербе нашим компаниям, мы имеем полное право компенсировать этот ущерб. Комплекс мер в ответ на санкции готов», — отметил Головченко в интервью телеканалу.

Премьер-министр также подчеркнул, что у руководства страны все-таки сохраняется надежда на то, что «разгоряченные головы остудятся и взвесят интересы собственного бизнеса в Белоруссии».

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Головченко добавил, что потери от санкций со стороны ЕС могут обойтись Белоруссии в 2,9% от ВВП. Официальный Минск готов перейти на технологии азиатских стран в качестве ответа на санкции.