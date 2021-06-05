Москва, , 19:59 — REGNUM 5 июня в Москве на стадионе «ВТБ Арена» сборная России по футболу в рамках товарищеской встречи одержала минимальную победу над сборной Болгарии со счетом 1:0. Единственный мяч на 84-й минуте встречи забил таранный форвард московского «Спартака» Александр Соболев ударом с одиннадцатиметровой отметки. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Составы команд:

Россия: Шунин, Караваев (Фернандес, 72'), Семенов, Зобнин, Джикия, Оздоев, Жирков (Миранчук, 78'), Головин (Мостовой, 62'), Ионов (Кузяев, 46'), Баринов (Дивеев, 50'), Дзюба (Соболев, 58').

Болгария: Караджов (Георгиев, 46'), Христов, Антов, Карагарен (Турицов, 78'), Янков (Вутов, 62'), Галабинов (Илиев, 58'), Десподов, Малинов (Витанов, 9'), Чочев (Минчев, 88'), Цветанов, Христов.

Желтые карточки получили Александр Соболев и Георгий Джикия на 87-й и 90+5-й минутах соответственно.

На матче работала белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым.