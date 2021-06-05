Братислава, , 19:53 — REGNUM В Словакии с 7 июня начнется вакцинация местных жителей российской вакциной от COVID-19 «Спутник V». Об этом 5 июня сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения страны.

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«Вакцинация «Спутником V» начнется в Словакии 7 июня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поочередно в регионах страны будет проводиться вакцинация. Так, 7 июня прививки российским препаратом начнут делать в Братиславском и Жилинском краях, 8 июня — в Нитрянском крае, 10 июня — Тренчанский и Банскобыстрицкий край. В остальных краях Словакии приступят к вакцинации в следующие выходные (12−13 июня).

Как сообщало ИА REGNUM, применять «Спутник V» в Словакии разрешили в конце мая текущего года.

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