Екатеринбург, , 20:05 — REGNUM В Екатеринбурге детям с ментальной инвалидностью провели занятие по взаимодействию с бездомными животными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы мероприятия «Животные наши друзья».

Дети-инвалидов из ассоциации «Особые люди» пришли в Центр реабилитации животных Уральского государственного аграрного университета. Там ребятам передали навыки общения с питомцами. Среди последних — не только кошки и собаки, но и лошади, а также змеи с ящерицами.

«Мероприятие было направлено на профилактику жестокого обращения с животными», — добавили организаторы.

Маленьким посетителям рассказали о многообразии животного мира, показали элементы дрессировки питомцев и ухода за ними.

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