Санкт-Петербург, , 19:45 — REGNUM Роль женщины в построении здорового общества в условиях существующих угроз распространения вирусных инфекций и глобальных вызовов современности будет возрастать, именно женщина берет в большей степени ответственность за здоровое будущее своих детей. К такому выводу пришли 3 июня, в четверг, участники сессии «Роль женщины в здоровом обществе» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), которая проходила на площадке Пространства «Здоровое общество». Заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова отметила, что в большей степени именно женщины могут оказывать ключевое влияние на развитие здорового общества в целом. Выступающие сошлись во мнении, что необходимо поддерживать женские инициативы и практики здорового образа жизни, в том числе на государственном и корпоративном уровне. При этом обратили внимание, что сами женщины также нуждаются в просвещении и более широком доступе к информации, образовательным программам, которые помогут им уделять должное внимание собственному здоровью, оценивать нагрузку и вести сбалансированный здоровый образ жизни.

Сессия о роли женщин в формировании здорового общества была проведена в рамках программы ПМЭФ при поддержке Евразийского женского форума и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит в Санкт-Петербурге с 2 по 5 июня.

«Прошлый год стал глобальным вызовом для всего человечества. В России более 5 млн переболевших инфекцией COVID-19. Более 70% российских врачей и около 95% средних медицинских работников — женщины, многие из них приняли удар на себя, работая в «красных зонах» ковидных госпиталей, на вызовах и в лабораториях», — подчеркнула Галина Карелова.

Она назвала значительным вклад женщин и в развитие медицинской науки. В России 43% исследователей — женщины, в мире — 34%. Так, среди команды разработчиков российской вакцины от коронавируса «Спутник V» 7 ключевых специалистов — женщины, то есть почти четверть.

Для реализации задач национального проекта «Здравоохранение», отметила Галина Карелова, важно активное включение женщин в формирование ценностных установок в отношении здорового образа жизни, продвижение современных технологий здоровьесбережения. Опыт пандемии показал, насколько активными могут быть женщины в волонтерском движении, в оказании социальной и медицинской помощи населению.

Галина Карелова напомнила, что третий Евразийский женский форум состоится 13−15 октября 2021 года в Санкт-Петербурге. Одной из центральных тем форума станет миссия женщин в сохранении здоровья нынешнего и будущих поколений. Данной теме будут посвящены отдельная стратегическая сессия и экспертные площадки с участием ведущих международных спикеров, дискуссии и презентации инновационных проектов.

Одним из проектов, реализуемых Советом Евразийского женского форума, является проект «Здоровье женщины — благополучие нации». В рамках проекта, в преддверии третьего Евразийского женского форума в социальных сетях проводится акция «Женщина за здоровье». Акцию поддержали врачи, общественные деятели, спортсмены, блогеры, которые делятся успешными практиками и здоровыми привычками.

«Мы заявили флешмоб «Женщины за здоровье» и уже очень много женщин выкладывают свои фотографии, демонстрируя свои здоровые привычки, тем самым, подают пример другим. Итоги флешмоба мы подведем на Евразийском женском форуме, будет очень интересно», — рассказала Оксана Драпкина, директор федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Министерства здравоохранения.

Она отметила, что для того, чтобы воспитывать здоровое будущее поколение и формировать здоровые привычки и образ жизни семьи, прежде всего для самой женщины необходимо создать специальную инфраструктуру и среду. Важно, чтобы женщина сама имела возможность вести здоровый образ жизни и следить за своим здоровьем, а потом транслировать эти ценности близким и обществу.

«Нужно иметь три основных составляющих — знать, как сохранять здоровье. За этой информацией чаще всего «идут» женщины, чтобы ее найти и поделиться со своей семьей и близкими. Второе — мотивировать к здоровому образу жизни. Женщина ведь не только себя мотивирует и стремится быть здоровой, но и своего мужа, детей и семью. Но, помимо мотивации, важно, чтобы были созданы условия для ведения здорового образа жизни. Сейчас очень важна в борьбе с коронавирусной инфекцией активная позиция женщины и ее ответственное отношение к вопросам здоровья в вакцинации. Вакцинация — это единственный способ поставить заслон в распространении коронавирусной инфекции», — сказала Оксана Драпкина.

Выпускница образовательной программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей», руководитель лаборатории поликлинической терапии ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России, Любовь Дроздова, в качестве примера проекта, направленного на здоровье нации, назвала проект команды выпускниц «Реформа.Онлайн». Он нацелен на популяризацию здорового образа жизни: «Наш проект затрагивает здоровье женщин, и мы уже запустили его в четырех российских регионах. Проект стал ответом на запрос на получение доступа хорошей, достоверной и правильной информации о здоровье. Мы стараемся с помощью современных технологий сформировать мотивацию и условия для ведения здорового образа жизни».

Катерина Погодина, генеральный директор ООО «Джонсон & Джонсон», одного из мировых лидеров в сфере здравоохранения, рассказала о том, как бизнес может способствовать более активной роли женщины в формировании здорового общества и повышении устойчивости системы здравоохранения. В России ряд работодателей добровольно принимает на себя дополнительные обязательства по поддержке работающих матерей. В стране реализуются значительные меры поддержки семьям и гибкость работающим матерям на законодательном уровне.

«Чтобы стать амбассадором здорового образа жизни, женщина должна иметь доступ к тем возможностям, которые существуют, в том числе и к здоровому питанию, физической активности и заботе о здоровье. Есть данные исследования, которые говорят о том, что до 84% повседневных покупок совершают женщины. Поэтому то, к каким продуктам они будут иметь доступ — будет сказываться на их здоровье и здоровье их окружения. Кроме того, доступ к информированию о хронических заболеваниях и возможности их профилактики играет первичную роль — легче профилактировать, чем потом лечить. Поэтому вопрос корпоративного участия должен стать частью большой системы поддержки женщин и привлечения внимания к этим темам», — сказала Катерина Погодина.

Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей», также уверена, что женщина по своей природе способна стать и уже является амбассадором здорового образа жизни. По словам спикера, примером тому служат социальные проекты, которые разрабатывают участницы образовательной программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы. Программа реализуется с 2020 года при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации. Обучение уже завершили 137 слушательниц, в июне состоится выпуск второго потока — это 150 человек.

«Мы понимаем, что женщинам, которые по природе своей направлены на продолжение и сохранения здорового общества, тоже нужна поддержка. Это доступ к информации, дополнительное образование, поддержка инициатив, популяризация уже имеющихся практик и проектов, сформировавшихся вокруг здорового образа жизни сообществ. Также необходимо говорить и о физиологическом, психологическом и эмоциональном состоянии и здоровье самой женщины. При проведении программы «Женщина — лидер» мы столкнулись с тем, что многие участницы порой стесняются или не считают важным говорить о своей нагрузке, если только это не принимает сложные формы. У многих недостаточно времени на восстановление сил и собственного ресурса. Поэтому отдельный трек нашей программы посвящен эмоциональному выгоранию, которое приводит к ухудшению здоровья, и способах восстановления женщин. Мы много работаем с установками участниц и предлагаем им инструменты сохранения life&work баланса и обучаем тому, как определять собственное ресурсное состояние, планировать активности, направленные на его восстановление. Мы считаем, что сейчас крайне важным является масштабирование, тиражирование на региональном уровне аналогичных образовательных программ, которые не только помогают прокачивать лидерские качества, но и работают со стереотипами относительно женского здоровья и формируют культуру ответственного отношения к нему у самих женщин», — сказала Мария Афонина.

На формирование здорового образа жизни направлен представленный слушательницами текущего потока образовательной программы социальный проект «Женщины-лидеры за Здоровое общество».

Елена Аксенова, директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента, сообщила, что сутью проекта является создание цифровой платформы для обмена знаниями и продвижения проектов в области здорового образа жизни. Команда намерена создать женское движение по принципам сетевого сообщества для продвижения ценностей здорового образа жизни и отбора лучших практик, проведение мероприятий на федеральных площадках и в регионах России.

«Мы очень хотим представить проект, чтобы он был интересен и востребован, и мы могли бы тогда интегрироваться в Евразийский женский форум и в движение, нацеленное на пропаганду здорового образа жизни, которое ведут наши коллеги. Сегодня в мире и стране недостаточно качественной информации, нет реперных точек, чтобы проверить достоверность информации о здоровье. Мы хотим этот пробел восполнить. И второе, сейчас много женщин-лидеров, которые готовы реализовывать инновационные проекты в области здоровья. Но нет трамплина и социального лифта, чтобы проекты продвигать на нужную заинтересованную аудиторию, — наша платформа будет помогать в этом», — сказала Аксенова Елена.