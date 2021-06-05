Кишинёв, , 19:38 — REGNUM В Молдавии за минувшие сутки выявили 30 случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 255 432 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 248 013 человек.

Всего в стране от COVID-19 скончались 6132 человека.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в стране выявили 69 случаев заражения коронавирусом.

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