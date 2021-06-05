Санкт-Петербург, 5 июня 2021, 19:36 — REGNUM Генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачёв встретилсяс участниками Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта платформы «Россия — страна возможностей». Интервью состоялосьв рамках юношеской секции «ПМЭФ Юниор» Петербургского международного экономического форума.
Интервью у генерального директора Госкорпорации «Росатом» взяла участник Всероссийского конкурса «Большая перемена» Александра Суслова.
Алексей Лихачёв рассказал, что в жизни и работе он придерживается трех правил: стараться всегда сделать больше ожидаемого результата, делиться тем, что есть у тебя, и ничего не бояться. «Я всегда недоволен собой и всегда провожу самоанализ — мне все время кажется, что я не успел что-то сделать или нужно было сделать что-то еще. Это служит постоянным внутренним толчком вперед, — рассказал Алексей Лихачев, — ещё один очень важный принцип — не жадничать. Если ты не можешь отдать вещь, значит уже не ты ей владеешь, а она тобой. И, конечно же, не стоит бояться, потому что главный наш сдерживающий фактор — это страх, и нужно уметь через него переступать».
Гость поделился со школьниками историей своей жизни: о детской мечте стать милиционером, активной комсомольской молодости и рассказал о том, как продолжил дело своего отца. Алексей Лихачев отметил, что всю жизнь обстоятельства подталкивали его к новым знаниям.
Организаторами «ПМЭФ Юниор» выступают Всероссийский конкурс «Большая перемена», Федеральное агентство по делам молодежи, Фонд «Росконгресс», фонд «Контент».
Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Регистрация участников открыта на сайте bolshayaperemena.online. Организаторами конкурса выступают АНО «Россия — страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения России, Министерства образования и науки России и Росмолодежи.