Санкт-Петербург, , 19:36 — REGNUM Генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачёв встретилсяс участниками Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта платформы «Россия — страна возможностей». Интервью состоялосьв рамках юношеской секции «ПМЭФ Юниор» Петербургского международного экономического форума.

Интервью у генерального директора Госкорпорации «Росатом» взяла участник Всероссийского конкурса «Большая перемена» Александра Суслова.

Алексей Лихачёв рассказал, что в жизни и работе он придерживается трех правил: стараться всегда сделать больше ожидаемого результата, делиться тем, что есть у тебя, и ничего не бояться. «Я всегда недоволен собой и всегда провожу самоанализ — мне все время кажется, что я не успел что-то сделать или нужно было сделать что-то еще. Это служит постоянным внутренним толчком вперед, — рассказал Алексей Лихачев, — ещё один очень важный принцип — не жадничать. Если ты не можешь отдать вещь, значит уже не ты ей владеешь, а она тобой. И, конечно же, не стоит бояться, потому что главный наш сдерживающий фактор — это страх, и нужно уметь через него переступать».

Гость поделился со школьниками историей своей жизни: о детской мечте стать милиционером, активной комсомольской молодости и рассказал о том, как продолжил дело своего отца. Алексей Лихачев отметил, что всю жизнь обстоятельства подталкивали его к новым знаниям.

«Мой папа был инженером и работал в Министерстве среднего машиностроения. Возможно, что именно в этой инженерной среде меня захватила физика, и таким образом я получил высшее образование по специальности радиофизика и электроника. Затем я понял, что мне не хватает экономических знаний, и этого «голода» мне хватило, чтобы закончить экономический факультет, а также защитить кандидатскую и докторскую диссертацию. Всю жизнь обстоятельства меня подталкивали к новым знаниям, вызовам. Мне нужно было что-то читать, учить и всерьез предлагать какие-то новые решения, которые невозможно найти в книжках», — подчеркнул Алексей Лихачев.

Организаторами «ПМЭФ Юниор» выступают Всероссийский конкурс «Большая перемена», Федеральное агентство по делам молодежи, Фонд «Росконгресс», фонд «Контент».

Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Регистрация участников открыта на сайте bolshayaperemena.online. Организаторами конкурса выступают АНО «Россия — страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения России, Министерства образования и науки России и Росмолодежи.