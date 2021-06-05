Вашингтон, , 19:32 — REGNUM Министр финансов США Джанет Йелен заявила, что финансовые возможности стран Группы семи должны быть использованы для восстановления экономик, пострадавших от эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила по итогам встречи G7 в Лондоне.

«Наша главная задача — положить конец пандемии и кризису, вызванному ей», — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Йеллен также подчеркнула, что по прогнозам Международного валютного фонда первыми из кризиса выйдут Соединенные Штаты.

«Необходимо не только положить конец пандемии, но и использовать бюджетную политику для инвестирования в решение проблем поколений, например в изменения климата и неравенства», — добавила министр.

Напомним, в ходе встречи министров финансов стран Группы семи, прошедшей в столице Великобритании, обсуждались вопросы экономической поддержки развивающимся странам.