Вашингтон, 5 июня 2021, 19:32 — REGNUM Министр финансов США Джанет Йелен заявила, что финансовые возможности стран Группы семи должны быть использованы для восстановления экономик, пострадавших от эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила по итогам встречи G7 в Лондоне.
Йеллен также подчеркнула, что по прогнозам Международного валютного фонда первыми из кризиса выйдут Соединенные Штаты.
Напомним, в ходе встречи министров финансов стран Группы семи, прошедшей в столице Великобритании, обсуждались вопросы экономической поддержки развивающимся странам.