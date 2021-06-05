Челябинск, , 19:31 — REGNUM В субботу, 5 июня, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод принял участие в заседании регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами. На встрече обсуждались вопросы предстоящей работы по проведению мониторинга и общественного контроля на муниципальных выборах, назначенных в Челябинской области на ближайшее воскресенье.

«Мы просим присылать в Ассоциацию НОМ фото ‑ и видеоматериалы с избирательных участков, которые будут затем опубликованы на «Карте сообщений» и других информационных ресурсах. В случае проблемных ситуаций мы будем обязательно выходить на общественный штаб для того, чтобы он представил объективную информацию о происходящем по итогам получения данных от наблюдателей с мест», — сообщил член СПЧ Александр Брод.

Эксперт подчеркнул, что особенное внимание общественникам и экспертам, которые будут выезжать на избирательные участки в составе мобильных групп, а также следить за ситуацией дистанционно, необходимо уделить вопросам, связанным с процедурой опломбирования ящиков для голосования, оформлению увеличенной копии протокола, работе со списками и правомерности размещения агитационных материалов. Серьёзные нарушения, как показывает опыт мониторинга кампаний в регионах страны, не допускаются, однако, как сообщил эксперт, имеют место организационные недочёты — «муниципальные выборы позволяют их отработать и устранить к федеральной кампании».

Большой вклад в обеспечение прозрачности предстоящих муниципальных выборов, по словам Александр Брода, должны внести независимые эксперты, профессиональная оценка которых на протяжении всего дня голосования будет способствовать нивелированию возможных фейков.

На базе Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области на протяжении всего дня голосования 6 июня будут работать ситуационный и пресс-центры, которые станут площадками по оперативной обработке и проверке информации с участков. Также с проверкой чистоты и прозрачности избирательного процесса, работы комиссий и общественных наблюдателей их посетит член СПЧ Александр Брод.