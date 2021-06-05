Токио, , 19:25 — REGNUM Только при Владимире Путине, который в настоящее время является президентом Российской Федерации, власти Японии смогут решить вопрос по Курилам. Об этом 5 июня сообщил депутат от Партии японского возрождения Мунэо Судзуки агентству Kyodo.

По его мнению, пока Путин занимает данную должность, проблему «северных территорий» удастся решить.

При этом Судзуки добавил, что вопрос «навсегда» останется нерешенным, если Токио упустит эту возможность.

Как сообщало ИА REGNUM, принадлежность островов Шикотана, Кунашира, Итурупа и группы Хабомаи оспаривает Япония, хотя российская сторона не раз подчёркивал, что российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.