Москва, , 19:12 — REGNUM С 4 по 6 июня в экоцентрах и на природных территориях Москвы пройдёт более 130 праздничных мероприятий, организованных специалистами ГПБУ «Мосприрода». Как заявили ИА REGNUM 5 июня организаторы, в этом году, учитывая эпидемиологическую обстановку, принято решение провести праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню эколога, во многих округах как в офлайн, так и в онлайн-формате. В их число вошли летние мастер-классы на территории памятника садово-паркового искусства «Усадьба Архангельское-Тюриково», квесты «Тайные жители парка» и другие в Терлецком лесопарке, а также лекции, выставки, акции, игротеки, экскурсии, марафоны и викторины.

5 июня, в сам День эколога, состоялось торжественное награждение победителей Московской олимпиады школьников по экологии в Памятнике природы «Серебряный бор», в парке «Ветеран». В природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» заработал экологический тир.

Все мероприятия проводятся в соответствии с действующими мерами безопасности в связи ситуацией с распространением Covid-19.

«На мероприятиях соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы. В афишах мы напоминаем, что действительно в группах действуют ограничения по количеству человек и соблюдаются меры предосторожности. Участие в большинстве мероприятий происходит по записи», — заявила ИА REGNUM заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода» Вера Струкова.

Также проводится большое количество развлекательных мероприятий онлайн. В их числе онлайн-квест «Фотопутешествие», различные чек-листы в рамках проекта «Экопривычки от Мосприроды», которые будут полезны и интересны для участия всей семьей.