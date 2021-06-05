Вашингтон, , 18:57 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Moody's, которое сохранило долгосрочный суверенный рейтинг Российской Федерации на уровне Ваа3 со стабильным прогнозом, предупредило о рисках ограничения доступа страны к международным платежным системам. Об этом сообщается на сайте агентства.

Эксперты считают, что ограничить доступ РФ к международным платежным системам могут из-за санкций со стороны западных стран.

«Возможность новых санкций (со стороны западных стран — прим. ИА REGNUM) в части доступа РФ к международным платежным системам увеличивает неопределенность», — отметили в Moody's.

При этом аналитики агентства такой сценарий считают маловероятным.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июня постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что Москва не видит особой угрозы в заявлениях западных политиков о возможном отключении страны от международной межбанковской системы SWIFT.