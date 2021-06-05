Москва, , 18:54 — REGNUM Руководство московского «Спартака» намерено в летнее трансферное окно усилиться 24-летним атакующим полузащитником «Торино» и национальной сборной Сербии Сашей Лукичем, которого портал transfermarkt оценивает в 5 миллионов евро. Об этом 5 июня сообщил журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А Саша Лукич принял участие в 32-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Дженоа», «Лацио» и «Сассуоло».

Саша Лукич перешел в «Торино» 29 июля 2016 года из «Партизана» за 1,7 миллиона евро. Соглашение футболиста с туринским клубом рассчитано до конца сезона 2023/24.