Екатеринбург, , 18:48 — REGNUM Руководство «Урала» приняло решение выкупить 25-летнего российского флангового защитника московского «Динамо» Игоря Калинина. Об этом 5 июня сообщило издание «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги Игорь Калинин принял участие в 22-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом в ворота ЦСКА и двумя результативными передачами.

Игорь Калинин перешел в «Динамо» 14 июня 2019 года из казанского «Рубина» за 500 тысяч евро. Авторитетный портал transfermarkt оценивает российского спортсмена в 800 тысяч евро.