Стамбул, Турция, , 18:32 — REGNUM Одной из важнейших общегосударственных задач является охрана природы. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 5 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия десяти «Национальных садов» в Стамбуле.

«Защита окружающей среды (в Турции — прим. ИА REGNUM) и увеличение площадей зеленых массивов — это то, чем, мы (власти Турции — прим. ИА REGNUM) будем и далее вплотную заниматься», — заверил Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что власти страны намерены устранить загрязнение морской акватории, где в последнее время на поверхности воды наблюдается налёт выделяемой водорослями слизи.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия порта Филиос на черноморском побережье Турции заявил, что буровое судно Турции обнаружило новое газовое месторождение объёмом свыше 135 млрд кубометров газа в Чёрном море.

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