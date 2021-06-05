Лондон, , 18:30 — REGNUM Руководство лондонского «Тоттенхэма» отказалось от назначения итальянского специалиста Антонио Конте на пост главного тренера команды. Об этом 5 июня сообщило издание Daily Telegraph.

26 мая 51-летний Антонио Конте объявил о своем уходе из миланского «Интера» по причине несовпадения взглядов с руководством по поводу трансферной политики клуба. Руководство «нерадзурри» было намерено в летнее трансферное окно выручить на продажах футболистов порядка 90−120 миллионов евро, а также сократить зарплатную ведомость на 15−20 процентов.

В прошедшем сезоне миланский «Интер» под руководством Антонио Конте набрал 91 очко и впервые за 11 лет одержал победу в Серии А.