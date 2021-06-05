Киев, , 18:07 — REGNUM За сутки на Украине подтвердили 1 897 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 5 июня пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным пресс-службы, за сутки на Украине были госпитализированы 1065 человек с COVID-19, 86 пациентов скончались от последствий заражения коронавирусом.

Наибольшее количество новых случаев заражения зафиксировали в Киеве и в Киевской области — 497 и 160 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине выявили 2 213 580 случаев заражения, 51 140 пациентов скончались от вызванных COVID-19 последствий.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили более 2,2 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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