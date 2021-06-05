Киев, 5 июня 2021, 18:07 — REGNUM За сутки на Украине подтвердили 1 897 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 5 июня пресс-служба министерства здравоохранения страны.
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По данным пресс-службы, за сутки на Украине были госпитализированы 1065 человек с COVID-19, 86 пациентов скончались от последствий заражения коронавирусом.
Наибольшее количество новых случаев заражения зафиксировали в Киеве и в Киевской области — 497 и 160 случаев соответственно.
Всего за время пандемии на Украине выявили 2 213 580 случаев заражения, 51 140 пациентов скончались от вызванных COVID-19 последствий.
Напомним, сутками ранее на Украине выявили более 2,2 тыс. случаев заражения коронавирусом.
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