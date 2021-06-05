5 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter речь президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ-2021, в которой он указал на двойные стандарты в отношении к политическим беспорядкам в США и Белоруссии.

Джейн Спай, , 18:14 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2021 заявил: «В той же Беларуси много проблем, внутренних, и мы хотим занимать нейтральную, на самом деле, позицию. Это всё — дело белорусского народа. Но там это всё, значит, оценивается в одном свете, в одном ключе, а в Штатах то же самое, но в другом». Глава государства указал на проявление двойных стандартов, от которых, по его мнению, следует избавиться.

Двойные стандарты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

ВВС написали, что Владимир Путин обвинил США в двойных стандартах в отношении участников беспорядков в Капитолии.

На заседании ПМЭФ-2021 президент РФ также подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутреннюю политику США и не участвует в кибератаках.

Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ 21. Цитата из видео. kremlin.ru

Большинство пользователей из Великобритании согласны с позицией российского президента, они считают, что эти двойные стандарты идут из западных СМИ.

«Да, как бы невероятно это ни звучало, я согласен с Путиным. Никогда не думал, что такое случится», — написал @graycrest.

Пользователи отметили, что Владимир Путин как лидер лучше президента США Джо Байдена, потому что он действительно заботится о своей стране и своём народе.

«Как он сказал, ему плевать, если его заблокируют, это значит, что даже если его заблокируют, то он не потянет всех за собой. Что касается произошедшего у Капитолия, я с ним согласен», — считает @fizodnizo.

Ряд пользователей отметили, что сравнение беспорядков в США и Белоруссии недопустимо, это совершенно разные протесты, соответственно и отношение к ним будет разное.

«Очень неправильное сравнение. Беспорядки из-за того, что твоя сторона проиграла на выборах, и беспорядки из-за того, что твои права нарушаются государством, — две разные вещи. Единственное, что в них одинаково, — их можно назвать беспорядками», — прокомментировал @TeedeeNK.

«Одна группа пыталась добиться демократии (Белоруссия), другая пыталась свергнуть демократию (капитолийские протестующие). Единственные двойные стандарты, которые я вижу — путинская болтовня», — написал @CanzukFuture.

Джо Байден и Владимир Путин в 2011 году. (сс) Official White House. by David Lienemann

Многие комментаторы считают, что отношение к «повстанцам» в России и на Западе разное, в США участникам митингов дадут небольшой срок, а в России могут приговорить к пожизненному лишению свободы.

«Были тысячи задержаний прошлым летом, в то время как большинство из капитолийских повстанцев ещё не поймали и не осудили. Если бы политические протестующие захватили Москву, они бы уже были в исправительной колонии, ждали бы смертной казни», — отметил @SmokeHighEquity.

В комментариях неоднократно писали, что за подобные беспорядки в России участников приговорили бы к смертной казни, но не учитывали, что в России она не применяется. Некоторые пользователи предложили США ужесточить наказание за «попытку свержения демократии в стране», тем более там применяется смертная казнь, и есть различные способы.

Протестующие штурмуют Капитолий. (сс) Tyler Merbler

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«Если бы 6 января произошло в России, эти люди стояли бы перед расстрельной командой», — считает @LINDAINLIGHT.

Ряд пользователей встали на защиту США, сказав, что если митингующих не посадили в тюрьму на огромный срок, это не значит, что ничего не предпринимается в их отношении.

«Почему? Потому что Соединенные Штаты не бросили их в тюрьму без суда и не запретили все маловажные группировки, поддерживающие предыдущего парня?» — спрашивает @BarbsBlessed.

Среди комментаторов немало тех, кто не согласен с позицией президента, они считают, что Россия сама установила двойные стандарты, а то, как в какой-либо стране относятся к митингующим — это дело народа, внутреннее дело, и не следует туда вмешиваться.

Гравюра. Elck (каждый) (ок.1558)

«Очень интересно, что Путин жалуется на людей, которые вмешиваются во внутренние дела его страны, а затем делает то же самое. Он вообще знает, что такое двойные стандарты?» — написала @VargaMateImre.

«Говорите о «двойных стандартах»… а разве государство не отравляло никаких протестующих? Даже те протестующие, которых признают виновными, получат условный срок или небольшой срок… А не годы в тюрьме, как в России», — прокомментировал @GeneAuxcain.

Пользователи отметили, что если Путин сказал, что в той или иной стране проблемы с правами человека, значит, это действительно так. Несмотря на то, что российский президент заявил, что он не ожидает кардинальных изменений после встречи с Байденом 16 июня, британцы предположили, что американский президент чему-то научится у Путина.