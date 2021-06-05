Джейн Спай, 5 июня 2021, 18:14 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2021 заявил: «В той же Беларуси много проблем, внутренних, и мы хотим занимать нейтральную, на самом деле, позицию. Это всё — дело белорусского народа. Но там это всё, значит, оценивается в одном свете, в одном ключе, а в Штатах то же самое, но в другом». Глава государства указал на проявление двойных стандартов, от которых, по его мнению, следует избавиться.

Двойные стандарты
Двойные стандарты
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

ВВС написали, что Владимир Путин обвинил США в двойных стандартах в отношении участников беспорядков в Капитолии.

На заседании ПМЭФ-2021 президент РФ также подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутреннюю политику США и не участвует в кибератаках.

Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ 21. Цитата из видео. kremlin.ru
Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ 21. Цитата из видео. kremlin.ru

Большинство пользователей из Великобритании согласны с позицией российского президента, они считают, что эти двойные стандарты идут из западных СМИ.

«Да, как бы невероятно это ни звучало, я согласен с Путиным. Никогда не думал, что такое случится», — написал @graycrest.

Пользователи отметили, что Владимир Путин как лидер лучше президента США Джо Байдена, потому что он действительно заботится о своей стране и своём народе.

«Как он сказал, ему плевать, если его заблокируют, это значит, что даже если его заблокируют, то он не потянет всех за собой. Что касается произошедшего у Капитолия, я с ним согласен», — считает @fizodnizo.

Ряд пользователей отметили, что сравнение беспорядков в США и Белоруссии недопустимо, это совершенно разные протесты, соответственно и отношение к ним будет разное.

«Очень неправильное сравнение. Беспорядки из-за того, что твоя сторона проиграла на выборах, и беспорядки из-за того, что твои права нарушаются государством, — две разные вещи. Единственное, что в них одинаково, — их можно назвать беспорядками», — прокомментировал @TeedeeNK.

«Одна группа пыталась добиться демократии (Белоруссия), другая пыталась свергнуть демократию (капитолийские протестующие). Единственные двойные стандарты, которые я вижу — путинская болтовня», — написал @CanzukFuture.

Джо Байден и Владимир Путин в 2011 году. (сс) Official White House. by David Lienemann
Джо Байден и Владимир Путин в 2011 году. (сс) Official White House. by David Lienemann

Многие комментаторы считают, что отношение к «повстанцам» в России и на Западе разное, в США участникам митингов дадут небольшой срок, а в России могут приговорить к пожизненному лишению свободы.

«Были тысячи задержаний прошлым летом, в то время как большинство из капитолийских повстанцев ещё не поймали и не осудили. Если бы политические протестующие захватили Москву, они бы уже были в исправительной колонии, ждали бы смертной казни», — отметил @SmokeHighEquity.

В комментариях неоднократно писали, что за подобные беспорядки в России участников приговорили бы к смертной казни, но не учитывали, что в России она не применяется. Некоторые пользователи предложили США ужесточить наказание за «попытку свержения демократии в стране», тем более там применяется смертная казнь, и есть различные способы.

Протестующие штурмуют Капитолий. (сс) Tyler Merbler
Протестующие штурмуют Капитолий. (сс) Tyler Merbler

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«Если бы 6 января произошло в России, эти люди стояли бы перед расстрельной командой», — считает @LINDAINLIGHT.

Ряд пользователей встали на защиту США, сказав, что если митингующих не посадили в тюрьму на огромный срок, это не значит, что ничего не предпринимается в их отношении.

«Почему? Потому что Соединенные Штаты не бросили их в тюрьму без суда и не запретили все маловажные группировки, поддерживающие предыдущего парня?» — спрашивает @BarbsBlessed.

Среди комментаторов немало тех, кто не согласен с позицией президента, они считают, что Россия сама установила двойные стандарты, а то, как в какой-либо стране относятся к митингующим — это дело народа, внутреннее дело, и не следует туда вмешиваться.

Гравюра. Elck (каждый) (ок.1558)
Гравюра. Elck (каждый) (ок.1558)

«Очень интересно, что Путин жалуется на людей, которые вмешиваются во внутренние дела его страны, а затем делает то же самое. Он вообще знает, что такое двойные стандарты?» — написала @VargaMateImre.

«Говорите о «двойных стандартах»… а разве государство не отравляло никаких протестующих? Даже те протестующие, которых признают виновными, получат условный срок или небольшой срок… А не годы в тюрьме, как в России», — прокомментировал @GeneAuxcain.

Пользователи отметили, что если Путин сказал, что в той или иной стране проблемы с правами человека, значит, это действительно так. Несмотря на то, что российский президент заявил, что он не ожидает кардинальных изменений после встречи с Байденом 16 июня, британцы предположили, что американский президент чему-то научится у Путина.