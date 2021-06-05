Минск, 5 июня 2021, 17:31 — REGNUM Директор департамента по авиации Министерства транспорта Белоруссии Артем Сикорский заявил, что санкции в отношении «Белавиа» являются попыткой удушения национальной авиакомпании страны. Об этом он сообщил в эфире телеканала ОНТ.
Глава департамента подчеркнул, что указанные решения принимаются фактически на основании лживой информации.
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Напомним, 4 июня страны Евросоюза ввели запрет на полеты в воздушном пространстве содружества белорусских авиакомпаний.