Минск, , 17:31 — REGNUM Директор департамента по авиации Министерства транспорта Белоруссии Артем Сикорский заявил, что санкции в отношении «Белавиа» являются попыткой удушения национальной авиакомпании страны. Об этом он сообщил в эфире телеканала ОНТ.

«Идет процесс удушения. Эти санкции, скажем прямо, — это рейдерский захват рынка и бизнеса авиакомпании, которая вообще не участвовала в этих событиях (речь о посадке самолета авиакомпании Ryanair. Примечание ИА REGNUM)», — отметил Сикорский.

Глава департамента подчеркнул, что указанные решения принимаются фактически на основании лживой информации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия»

Напомним, 4 июня страны Евросоюза ввели запрет на полеты в воздушном пространстве содружества белорусских авиакомпаний.