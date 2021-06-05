Ростов-на-Дону, , 17:23 — REGNUM 20-летний центральный защитник молодежной сборной России U21 Данила Прохин перешел из санкт-петербургского «Зенита» в «Ростов» на правах свободного агента. Об этом 5 июня сообщили на официальном сайте «Ростова». Также сообщается, что следующий сезон Прохин проведет в «Сочи» на правах годичной аренды.

В прошедшем сезоне, выступая за «Сочи» на правах аренды из «Зенита», Данила Прохин принял участие в семи матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом.

На данный момент портал transfermarkt оценивает россиянина в 1,2 миллиона евро. Контракт Прохина с «Ростовом» рассчитано до конца сезона 2023/24.