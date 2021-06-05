Москва, , 17:15 — REGNUM 5 июня в Москве на стадионе «ВТБ Арена» состоится товарищеский матч между национальными сборными России и Болгарии. Игра начнется в 18:00 по московскому времени. За час до стартового свистка команды назвали стартовые составы.

Россия: Антон Шунин, Вячеслав Караваев, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Дмитрий Баринов, Александр Головин, Алексей Ионов, Артем Дзюба.

Болгария: Иван Караджов, Андреа Христов, Валентин Антов, Петко Христов, Бирсент Карагарен, Доминик Янков, Кристиян Малинов, Ивайло Чочев, Момчил Цветанов, Андрей Галабинов, Кирил Десподов.

На матч назначена белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым.

Матч со сборной Болгарией станет для сборной России последним перед Чемпионатом Европы 2020. Соперниками России по группе станут сборными Финляндии, Бельгии и Дании. Игра с бельгийцами пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».