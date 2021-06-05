Рига, , 16:57 — REGNUM За минувшие сутки на территории Латвии было выявлено свыше 250 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 июня сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 256 заразившихся SARS-CoV-2, и в результате этого их общее число стало составлять 134 677.

Также сообщается, что за это же время в Латвии от COVID-19 скончались пять пациентов, а суммарное количество летальных исходов в стране от нового заболевания превышает 2,3 тыс.

Напомним, днем ранее в Латвии за сутки выявили 259 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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