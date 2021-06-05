Рига, , 16:46 — REGNUM Сборная США в матче ½ финала чемпионата мира (ЧМ) по хоккею уступила национальной команде Канады. Встреча, которая проходила на стадионе «Арена-Рига» в Риге, завершилась со счётом 2:4.

В составе победителей голевыми действиями отметились Брэндон Пирри, Эндрю Манджапане (дубль) и Джастин Данфорт. У проигравших шайбы забросили Колин Блэкуэлл и Александр Хмелевский.

Таким образом, сборная Канады вышла в финал ЧМ по хоккею, где встретится 6 июня с победителем пары Финляндия — Германия.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июня хоккеисты сборной России проиграли команде Канады в четвертьфинальном матче ЧМ в Риге. Встреча, прошедшая на арене Олимпийского спортивного центра, завершилась со счетом 1:2.

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