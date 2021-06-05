Приштина, , 16:47 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 5 июня сообщили, что за сутки в результате исследования 2066 образцов в республике выявили 20 носителей коронавируса. Ещё 197 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявили 107 466 случаев заражения коронавирусом. 103 908 пациентов уже здоровы. 2244 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в крае не умер ни один пациент с COVID-19.

Уже неделю за сутки в Косово выявляют менее 25 новых носителей инфекции. Активных случаев заражения насчитывается 1334, при этом 92 человека проходят оксигенотерапию, 34 — госпитализированы.

Первая партия вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз доставили в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. Всего в Косово с начала пандемии прибыло около 177 тысяч доз вакцины. Ожидается начало массовой вакцинации. За последние сутки в Косово было введено 2922 дозы вакцины от COVID-19. Всего произведено 78 477 инъекций.

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