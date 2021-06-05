Милан, Италия, , 16:39 — REGNUM 23-летний нападающий миланского «Интера» и национальной сборной Аргентины Лаутаро Мартинес может покинуть команду в летнее трансферное окно. Руководство мадридского «Атлетико» считает аргентинца ключевым для нового проекта. Об этом 5 июня сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

В прошедшем сезоне Лаутаро Мартинес принял участие во всех 38-ми матчах итальянской Серии А 2020/21, в которых отметился семнадцатью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов футболист забил один гол и отдал один ассист.

Лаутаро Мартинес перешел в «Интер» 4 июля 2018 года из «Расинга» за 25 миллионов евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает аргентинца в 80 миллионов евро. Соглашение футболиста с «нерадзурри» рассчитано до конца сезона 2022/23.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны каталонской «Барселоны» и мадридского «Реала».