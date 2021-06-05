Минск, , 16:29 — REGNUM Белорусский исполнитель Макс Корж представил новый сингл «Аттестат». Пользователи Сети раскритиковали последнюю работу исполнителя.

«Видимо, Макс решил использовать все звуки на планете», — прокомментировал пользователь YouTube naf1ng.

«Не зашло», — высказал своё мнение Instagram-пользователь princzdr.

«Я очень сильно уважаю Макса. Но этот трек, реально, как будто несколько вкладок с музыкой открыл. Ждем АЛЬБОМ!» — написал YouTube — пользователь с ником «ПАРАДИГМА».

"Где старый Макс Корж? Раньше песни были лучше», — считает пользователь Instagram d_i_m_k_aaa.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вместе с песней «Аттестат» Макс Корж выпустил клип на неё. Ролик доступен на YouTube-канале рэпера.

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