Кызыл, , 16:22 — REGNUM В Туве опрокинулся перевозивший пассажиров грузовик. Об этом в субботу, 5 июня, сообщили ТАСС в экстренных службах.

ДТП произошло на 40 км автодороги Чаа-Холь — Шанчы. По последним данным в результате происшествия пострадал 21 человек.

«Семь из них (пострадавших — прим. ИА REGNUM) госпитализированы, — сказал собеседник агентства. — Среди пострадавших пять детей».

Источник добавил, что виновником аварии стал водитель грузовика, который не справился с управлением в горной местности.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 2 июня в Туве две женщины погибли в ДТП с участием трактора. Трагедия произошла на 980 км автодороги Р-257 «Енисей».

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