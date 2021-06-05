Москва, , 16:15 — REGNUM Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзулин заявил, что продление льготной ипотеки не повлияет на рост цен на жилье. Об этом он сообщил в комментарии ТАСС.

«Не думаю, что решение по продлению льготных ипотечных программ станет неким драйвером очередного роста цен на жильё», — отметил министр.

Файзулин также добавил, что анализ некоторых тенденций рынка жилья в 2021 году свидетельствует о стабилизации баланса спроса и предложения.

По данным Министерства строительства и ЖКХ рост цен на жилье был вызван не только указанным льготными программами, но также и последствиями вспышки коронавирусной инфекции.