Турин, Италия, , 16:15 — REGNUM Новый главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри хочет вернуть в команду Миралема Пьянича и Поля Погба. Об этом 5 июня сообщило испанское издание Mundo Deportivo.

Как ранее сообщалось, 31-летний боснийский атакующий полузащитник Миралем Пьянич может вернуться в «Ювентус» на правах аренды. Однако трансфер 28-летнего центрального полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба выглядит абсурдным, так как главный тренер «манкунианцев» Оле-Гуннар Сульшер рассчитывает на француза, а «Ювентус» испытывает финансовые трудности. Сделка может состояться только в случае продажи Пауло Дибалы в мадридское «Атлетико», которое готово выложить за контракт аргентинца 80 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги Поль Погба принял участие в 26-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Францу перешел в «Манчестер Юнайтед» 9 августа 2016 года из «Ювентуса» за 105 миллионов евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает в 60 миллионов евро. Соглашение Погба с «манкунианцами» рассчитано до конца следующего сезона.