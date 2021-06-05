Минск, , 16:28 — REGNUM Белорусский рэп-исполнитель Макс Корж выпустил песню «Аттестат» и клип на неё. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.

«Малые, ловите «Аттестат»! Разомнитесь перед концертами», — подписал фрагмент из клипа музыкант. Полная версия ролика доступна на YouTube-канале Макса Коржа — за сутки её посмотрели более 420 тыс. человек.

Добавим, что у Макса Коржа запланированы концерты на период с июня по сентябрь 2021 года. Ближайшие выступления пройдут в Новосибирске и Екатеринбурге.

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