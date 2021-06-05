Манчестер, Великобритания, , 16:09 — REGNUM 30-летний фланговый атакующий защитник мадридского «Атлетико» и национальной сборной Англии Киран Триппьер привлек серьезное внимание «Манчестер Юнайтед», который испытывает дефицит игроков на эту позицию. Об этом 5 июня сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

В составе «манкунианцев» только 23-летний Аарон Ван-Биссака может сыграть на позиции правого защитника.

В прошедшем сезоне испанской Примеры Киран Триппьер принял участие в 28-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился шестью результативными передачами. В составе «матрасников» англичанин стал чемпионом Испании.

Киран Триппьер перешел в «Атлетико» 17 июля 2019 года из лондонского «Тоттенхэма» за 22 миллиона евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро. Соглашение футболиста с «матрасниками» рассчитано до конца сезона 2022/23.