Санкт-Петербург, , 16:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что США, выстраивая отношения с другими странами, следуют по пути Советского Союза. Об этом российский лидер заявил на встрече с главами мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума.

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Путин считает, что проблема империй в том, что они начинают слишком верить в свое могущество.

«В чем проблема империй? Им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки: этих купим, этих напугаем, с этими договоримся», — пояснил глава государства.

Россия постоянно слышит угрозы из США, в частности, из американского Конгресса. Эти угрозы делаются в ходе внутриполитических процессов США. Американские политики, угрожающие России, по всей видимости исходят именно из того, что мощь США настолько велика, что любые издержки таких угроз Америке не страшны.

Однако, неизбежно наступает момент, когда количество проблем нарастает до такой степени, что империя уже не может с ними справиться.

«И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», — подчеркнул президент Путин, напомнив, что и сам родился в СССР.