Москва, , 16:05 — REGNUM Более 30 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в субботу, 5 июня, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, по состоянию на 16:02 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 12 рейсов, еще пять отменено; в аэропорту «Внуково» задержано семь авиарейсов, еще один отменен; в аэропорту «Шереметьево» отменен семь рейсов.

В аэропортах Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 5 июня днём в Москве ожидается +23…+25 °C, без осадков. Ночью в столичном регионе ожидается +8…+13 °C, местами небольшой дождь.