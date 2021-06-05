Лондон, , 16:27 — REGNUM Британская певица Дуа Липа (Dua Lipa) представила клип на песню Love Again. Ролик доступен на YouTube-канале исполнительницы.

В клипе исполнительница предстала в образе ковбоя, оседлавшего механического быка. За сутки видео посмотрели более 5 млн человек, а более 530 тыс. человек поставили ролику отметку «нравится».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дуа Липа готовит к выпуску третий альбом. Дата выхода и название пластинки пока неизвестны.

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