Североуральск, Свердловская область, , 15:55 — REGNUM На севере Свердловской области вертолёт Ми-8 МЧС России прибыл для поисков девятилетнего мальчика, который пропал 4 июня. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

При необходимости спасатели десантируются для оказания помощи ребёнку. Пока с воздуха изучают район туристической базы «Крив», а также окрестности.

Всего к поискам уже привлечены 164 человека, а также 33 единицы спецтехники. Ход операции контролирует лично начальник областного главка МЧС России Виктор Теряев.

Как сообщало ИА REGNUM, ребёнок был в составе незарегистрированной туристической группы. Он пропал при спуске с горы.

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