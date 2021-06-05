Москва, , 16:27 — REGNUM Музыкальный продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин ответил на обидные слова певицы Лаймы Вайкуле относительно творчества коллектива. Он написал пост в своём Instagram-аккаунте по этому поводу.

https://www.instagram.com/p/CPtMqQeBWu0/

Разин считает, что Лайма Вайкуле не имеет «никакого отношения к большой эстраде», при этом она называет » 47 млн советских людей дебилами, которые слушают «Ласковый май». «…она замахнулась на величайший коллектив всех времён и народов, который работает почти 35 лет без перерыва при полных аншлагах. Завистница и тупая баба» — написал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лайма Вайкуле высказала неприязнь к творчеству группы «Ласковый май». «Белые розы, белые розы…» Ну для дебилов, понимаешь? Это тоже продается, но так нельзя», — считает певица.

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