Самара, , 15:47 — REGNUM На Волге в Самарской области затонул прогулочный теплоход «Барракуда», который пытался отбуксировать к берегу другое судно, попавшее в аварийную ситуацию. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сообщается, что прогулочный теплоход «Барракуда», на котором не было пассажиров, пытался отбуксировать земснаряд в районе острова Поджабный в Самарском районе. Всего на борту «Барракуды» находились четыре члена команды.

В какой-то момент теплоход начал тонуть. Никто из находившихся на борту не пострадал. Причины затопления судна устанавливаются.

К месту затопления были направлены специалисты ГКУ «ПСС Самарской области» и Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС по области. Они обследуют акваторию Волги в месте ЧП.