Вашингтон, , 15:58 — REGNUM Во время межсезонья хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» может провести ряд обменов. Такое мнение 5 июня высказал российский нападающий американской столичной команды Дмитрий Орлов, его слова приводит «Спорт-Экспресс».

"Думаю, что сейчас большие перемены в клубе будут. Думаю, что сейчас большие перемены в клубе будут», — заявил 29-летний российский хоккеист.

Также игрок отметил, что, по его мнению, в составе «Вашингтона» грядут какие-либо обмены хоккеистов или что-либо подобное.

«Мы после сезона поговорили с менеджером, друг друга услышали и поняли, а я потом читаю, что только Александр Овечкин и Никлас Бэкстрём доиграют в клубе до конца карьеры. Что это значит? Что готовиться надо к любым событиям», — добавил Орлов.

Отметим, Дмитрий Орлов играет в «Вашингтоне» с 2018 года и в 2018 вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли, его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.