Томск, 5 июня, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Участники V областного чемпионата по спортивному сбору мусора, состоявшегося 5 июня на нижней террасе Лагерного сада в Томске, собрали 1,4 тонны отходов. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

Tomsk.gov.ru Чемпионат по спортивному сбору мусора в Томске

В чемпионате, приуроченном ко Всемирному дню окружающей среды, приняли участие 14 команд по пять человек. За час они очистили от мусора территорию набережной. В том числе собрано 336 килограммов крупногабаритных отходов и 64 килограмма, не подлежащих сортировке.

В зачет шли только сортированные отходы. Их вес составил 1,014 тонны. Собрано 190 кг пластика, 371 кг стекла, 14 кг металла (жестяные банки) и 6 кг бумаги.

Победителем юбилейного чемпионата стала команда ООО «Газпром инвест Томск». Второе место — у сборной ООО «Газпром трансгаз Томск», третье — у ООО «НИОСТ».

Региональный оператор «Спецавтохозяйство г. Томска» обеспечит вывоз отходов и дальнейшую досортировку.

Напомним, впервые чемпионат по спортивному сбору мусора в России состоялся в Томске 8 июня 2016 года. Организаторами соревнований являются департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, ОГБУ «Облкомприрода».

Как сообщало ИА REGNUM, во Всемирный день окружающей среды волонтёры очистили от мусора берег Байкала в Прибайкальском районе Бурятии.

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