5 июня 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили признание основателя Telegram-канала Nexta, что он был среди карателей подразделения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Донбассе.

Светлана Рыбина, , 16:21 — REGNUM Заявление основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича о том, что был в Донбассе в 2014 году в рядах подразделения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело, но непосредственно в зоне боевых действий не находился, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 5 июня в социальной сети Facebook.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия»

«Посидел в одиночестве, отошёл от угара борьбы, подумал, порефлексировал и понял, что занимался абсолютной ерундой, тратя свои силы и энергию на вещи, которые этого не стоили», — отметил Mike K.

Многие пользователи разочаровались в Протасевиче, оказавшимся очень мягким и податливым человеком, который способен бороться против белорусской власти только из-за границы.

«Поплыл» парняга, всех и вся сдаст, хочется жить. Был герой и сдулся. Героями не рождаются, а становятся. Вопрос: как становятся? Надеюсь, дадут достаточно времени, чтобы подумать и понять свои ошибки», — пишет Батор Б.

Белорусские националисты в АТО Euroradio.fm

Некоторые комментаторы уверены, что Протасевич просто испугался, что его могут передать в Луганскую Народную Республику, жителей которой каратели из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с особым зверством убивали.

«Боится парень, что в ЛНР сдадут. Сразу у президента имя и отчество появились. Жаль, сам себе жизнь сломал», — заявила Галина К.

Часть людей уверена, что значимость фигуры Протасевича преувеличена, ведь он не сдал никаких особо важных секретов республики. Граждане считают, что ломая таких, как этот парень, государственная машина игнорирует возмущение общества.

«Никакой опасности для страны он не представляет. Он не шпион, не слил на Запад секреты страны и т. д. А то, что мнение народа одной кучке не нравится, ничего не значит. Они бездарно воюют с собственными народом», — поделилась своим мнением Антонина М.

Отдельные пользователи указали на то, что прозападная оппозиция Белоруссии прогнила и не представляет из себя больше монолитной силы, которая может противопоставить себя правительству республики.

«Я не знаю, какое у Тихановской сегодня звание от белорусских спецслужб, но предательство своих, тупость и глупость — это качественные характеристики. И когда из фондов, которые формируют вокруг неё представители Запада, отсосут все деньги, её выбросят на помойку, а Лукашенко её на груди своей будет жалеть, но прежде она публично покается», — пророчит Oksana T.

Манифестация. Белоруссия © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто уверен, что Протасевича породило нездоровое общество, которое думает, что свои желания можно реализовать за счёт сноса государственной конструкции.

«Однажды приходит и просветление, правда, этому, как правило, способствует хорошая взбучка. Главное, чтобы сознание закрепилось, а то может быть как у шаловливого ребенка, пока в углу: «Я больше не буду». Но как только дают свободу, так и начинается всё сначала. Это всё проявление нездоровой молодёжной самостоятельности», — считает Виктор В.

Напомним, 3 июня основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил в интервью государственному телеканалу ОНТ, что был в Донбассе в 2014 году в рядах подразделения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело, но непосредственно в зоне боевых действий не находился.