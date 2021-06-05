Москва, , 16:26 — REGNUM Артистка Лайма Вайкуле раскритиковала творчество группы «Ласковый май». Об этом сообщило издание StarHit.

Особую неприязнь певица испытывает к песне «Белые розы». «Белые розы, белые розы…» Ну, для дебилов, понимаешь? Это тоже продается, но так нельзя», — считает Вайкуле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лайма Вайкуле стала участницей последнего выпуска YouTube-шоу «Музыкалити». Вместе с ней гостьей стала Айза Долматова.

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