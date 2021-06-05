Санкт-Петербург, , 15:32 — REGNUM Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт считает, что в России можно регулировать цены на социально значимые продукты по примеру Канады и США. Об этом Данкверт заявил в интервью РБК на Петербургском международном экономическом форуме.

Данкверт считает, что те меры, которые государство ввело в конце 2020 года для регулирования цен на сахар и подсолнечное масло были правильными, но долго такие меры использовать нельзя, так как производители просто потеряют интерес к тому, чтобы производить данные товары в тех количествах, в которых они могут.

Чтобы цены снизить, нужно увеличивать производство тех или иных товаров, а также вводить системные меры поддержки.

«Либо мы поддерживаем те слои населения, которые требуют поддержки, либо мы поддерживаем производителей», — отметил Данкверт.

В целом, глава Россельхознадзора считает, что для России подошел бы канадский опыт регулирования цен на зерновые, молочные продукты, яйца и продукцию птицеводства. А по социально значимым продуктам вполне можно использовать и американские методы, когда создаются интервенциональные фонды социально значимых товаров, которые в нужные моменты выбрасываются на рынок для регулирования цен.