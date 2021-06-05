Познань, Польша, , 15:59 — REGNUM Российские гребцы Юрий Постригай и Александр Дьяченко заняли третье место в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 200 м на чемпионате Европы по гребле, который проходит в польской Познани. Об этом 5 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом первое место заняли Манфреди Рицца и Андреа ди Либерто из Италии с результатом 33,095 секунды, а вторыми к финишу пришли литовские спортсмены Артурас Сея и Игнас Навакаускас (33,355 секунды).

Третий результат российских спортсменов составил 33,653 секунды.

Отметим, Постригай и Дьяченко также являются олимпийскими чемпионами (2012) и двукратными чемпионами мира (2013, 2019). Чемпионат Европы по гребле завершится 6 июня.