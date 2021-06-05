Нур-Султан, , 15:20 — REGNUM Интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) носят сугубо экономический характер. Об этом сообщили 5 июня в пресс-службе министерства внутренних дел Казахстана.

«Традиционно отмечаем неприемлемость наделения органов евразийской интеграции несвойственными функциями, выступаем против политизации объединения», — говорится в сообщении казахстанского МИД.

В министерстве считают, что санкции запада имеют политические мотивы и направлены против отдельных государств, а не всего союза. Отмечается, что Казахстан не ведет переговоров о консолидированных мерах стран ЕАЭС.

Речь может идти только о совместных действиях, направленных на снижение негативного влияния таких санкций на социально-экономическое развитие стран ЕАЭС, добавили в МИД.

Напомним, 3 июня заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что в ЕАЭС прорабатывается консолидированный ответ на западные санкции.

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