Манчестер, Великобритания, , 15:33 — REGNUM Испанский специалист Хосеп Гвардиола, который является главным наставником футбольного клуба «Манчестер Сити», признан лучшим тренером Английской премьер-лиги (АПЛ) завершившегося сезона. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба АПЛ.

При этом 50-летний испанец признан лучшим тренером АПЛ в третий раз (2018, 2019 и 2021 год) и теперь сравнялся по данному показатель с французским специалистом Арсеном Венгером (лондонский «Арсенал» — 1998, 2002 и 2004 год) и Жозе Моуринью из Португалии (лондонский «Челси» — 2005, 2006 и 2015 год).

При этом больше всего званий лучшего тренера АПЛ у экс-тренера команды «Манчестер Юнайтед» — шотландца Алекса Фергюсона, который был удостоен данного звания 11 раз.

Отметим, под руководством Хосепа Гвардиолы, пришедшего в клуб в 2016 году, «Манчестер Сити» трижды стал победителем чемпионата Англии (в 2017, 2018 и 2021 году).