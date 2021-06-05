Венеция, Италия, , 15:33 — REGNUM Футбольный клуб «Венеция», который в следующем сезоне будет играть в итальянской Серии А, пролил соглашение со своим главным тренером Паоло Дзанетти. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба венецианской команды.

«Мы очень рады, что «Зорро» остаётся с нами в течение следующих четырёх лет. Благодаря успехам, достигнутым командой в чемпионате, в этот период ходило много слухов. Наше возвращение в Серию А потребует ещё больших усилий от всех членов семьи «Венеции», и «Зорро» готов внести свой вклад», — заявил по поводу этого решения президент «Венеции» Дункан Нидерауер, слова которого приводит пресс-служба.

Также он отметил, что команда и тренер смогли фантастически провести завершившийся сезон и клуб во многом, как считает Нидерауер, обязан этим успехом именно Дзанетти.

Отметим, в последний раз «Венеция» выходила в элитный дивизион итальянского футбола 20 лет назад.