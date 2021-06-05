Москва, , 15:07 — REGNUM Новыми директором филиала Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) — космического центра «Южный» (космодром Байконур) назначен Сергей Мочалов, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Ранее Мочалов занимал должность директора по сопровождению работ на космодроме Восточный. Он сменил на посту директора космодрома Байконур Валинура Агишева, который назначен директором филиала ЦЭНКИ — космического центра «Восточный».

Отметим, Сергей Мочалов родился 13 сентября 1965 года. Окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. Н.И. Крылова. Занимал руководящие должности на космодроме.