Вашингтон, , 15:01 — REGNUM Американский грузовой корабль Dragon успешно состыковался с Международной космической станцией 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблём Dragon стартовала с космодрома ВВС США на мысе Канаверал 3 июня. 5 июня корабль успешно причалил к МКС. Стыковка прошла в автоматическом режиме.

Эта миссия стала 22-й для разработанных компанией SpaceX грузовых кораблей серии Dragon. Корабль CRS-22 Cargo Dragon доставил на МКС необходимые для обеспечения жизнедеятельности экипажа станции материалы, а также некоторое оборудование.

На борту корабля находятся новые солнечные панели, которые будут установлены на внешней стороне орбитальной станции. Также в состав груза входят микроорганизмы для биологических экспериментов и оборудование для ультразвуковой диагностики.

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